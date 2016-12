Zastępy aniołów głoszą chwałę

Ewangelista Łukasz zapisał, że anioł zwiastuje należącym do najniższej warstwy społecznej pasterzom „radość wielką”, o narodzeniu w królewskim mieście Dawida Mesjasza, Zbawiciela i Pana, tzn. Króla i Boga. Do anioła przyłączyło się nagle „mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach,

a na ziemi pokój

ludziom Jego upodobania» (2, 13-14).

Radość Bożego Narodzenia wynika z przyjścia Syna Bożego na świat. To poprzez Niego mamy udział w „Chwale” Boga. Chwała Boża objawia się więc w Jezusie, w Nim staje się widoczna. Dlatego „mnóstwo zastępów niebieskich” wychwala Boga za to, co uczynił On dla ludzi, że zesłał swojego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony. On jest „odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca” ( Hbr 1, 3). Ale Boże Narodzenie to również zapowiedź tej chwały, która dokona się, kiedy Jezus powróci na ziemię przy końcu czasów.

Aniołowie to istoty wolne i rozumne, które radośnie uwielbiają Boga, a jednocześnie solidaryzują się z ludźmi. Ich uwielbienie i radość wypływały z oglądania dobroci Boga, Jego niepojętej miłości do nas. Ogarnęła ich radość z tego powodu, że Bóg nie opuścił grzesznej ludzkości i nie pozostawił ich na pastwę szatana i innych upadłych duchów. Dlatego zastępy niebieskie wychwalają Boga, głoszą Jego chwałę oraz cieszą się z pokoju, który znajdą ludzie podejmujący wysiłek, aby żyć w sposób podobający się Bogu.

Benedykt XVI pisząc o dzieciństwie Jezusa zauważa, że aniołowie „mówią”. Ta „mowa aniołów jest śpiewaniem, w którym cały blask rozgłaszanej przez nich wielkiej radości jest odczuwalny jako teraźniejszość. I w ten sposób, od tego momentu, hymn aniołów nigdy nie milknie. Rozlega się przez wieki na coraz nowe sposoby i rozbrzmiewa ciągle na nowo w święto narodzin Jezusa” (Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, przeł. W. Szymona, Kraków 2012, s. 101-102).

Zastępy aniołów również i nas zapraszają do oddania chwały Bogu, czego wyrazem jest liturgia. Mamy więc wychwalać, błogosławić, uwielbiać i dziękować Temu, który jest chwalebny. I to jest naprawdę powód do bożonarodzeniowej radości.