W sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach w każdym miesiącu odbywają się spotkania "Ogień dla nas i całego świata". Są one duchową kontynuacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, przygotowaniem do spotkania w Panamie, ale przede wszystkim odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, by zejść z kanapy.

11 lutego 2016 rekolekcje prowadził kardynał Luis Antonio Tagle, arcybiskup Manili i przewodniczący Caritas Internationalis. Poniżej nagranie z homilii, jaką ksiądz kardynał wygłosił w czasie Mszy św.

