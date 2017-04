Stacja I – Zamiast mnie

Zostanę skazany

Słusznie obwiniony

Podmieniono więźnia

Jestem ułaskawiony

Mogę iść do domu

Nie będą mnie wzywać

On moją wziął winę

Na siebie nie zginę

Kim jesteś człowieku

Dlaczego mnie chronisz

I zamiast mnie idziesz

Pod sąd i mnie bronisz

Stacja II – Bierzesz Krzyż

Jak grób milczysz

Gdy o mnie pytają

Nie chcesz mnie wydać

Chociaż nalegają

Mogą Cię uwolnić

Skazać Barabasza

Co będzie jak mnie wypatrzą

Biednego Judasza

Możesz być spokojny

Mój przyjacielu

Biorę ten Krzyż na siebie

Za Ciebie za wielu

Stacja III – Upadasz

Dlaczego to robisz

Dręczy mnie pytanie

Przecież to ja zgrzeszyłem

Boga obraziłem

Ty jesteś niewinny

Ty nie zasłużyłeś

Przestańcie Go popychać

On ledwo oddycha

On zaraz upadnie

Spójrzcie jak jest słaby

Opluty ubiczowany

Cierniem przeorany