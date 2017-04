Semana Santa, czyli hiszpańska podróż duchowa

Realizowałam swój projekt biznesowy w prywatnej szkole językowej, jednak okazało się, że jednocześnie była to moja osobista podróż duchowa.

Roksana Tchórz Biali



Zdecydowanie najpiękniejszym momentem na podróże po Hiszpanii jest okres Świąt Wielkanocnych. Udział w wydarzeniach Semana Santa czyli Wielkiego Tygodnia budzi niezwykłe doznania. Do hiszpańskiej Murcji wyjechałam na trzy miesiące w ramach akcji Komisji Europejskiej – Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Realizowałam swój projekt biznesowy w prywatnej szkole językowej, jednak okazało się, że jednocześnie była to moja osobista podróż duchowa.

Okres Semana Santa dostarczył mi całe spektrum rozmaitych emocji. Ciekawa tej tradycji, pochodzącej jeszcze ze średniowiecza, postanowiłam obejrzeć większość procesji zaczynając od Niedzieli Palmowej do Rezurekcji. Pochód zakapturzonych pokutników w akompaniamencie żałobnych rytmów flamenco wywołał we mnie dreszcze. Tradycja noszenia takich szat pokutniczych, zwanych sanbenito, sięga korzeniami do średniowiecza.