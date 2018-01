Do czego Bogu nasze posty?

Pełna Liturgia Słowa, także w wersji wideo >>

Maskacjusz TV #Ewangelia | 16 stycznia 2018 | (Mk 2, 23-28)



Do czego Bogu posty, modlitwy, błagania, dziękczynienia...? Do niczego. To my ich potrzebujemy.

