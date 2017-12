Bóg wkracza w prozę życia

Wideokomentarze do wybranych czytań uroczystości Bożego Narodzenia.

Kościół przewiduje na Uroczystość Bożego Narodzenia cztery różne zestawy czytań. Inny na wigilię uroczystości (u nas chyba rzadko używany), inny na Mszę w nocy (pasterkę) inny do Mszy o świcie i jeszcze inny do Mszy w dzień. Najnowszy wideokomentarz dotyczy czytań Mszy o świcie. Jednak zamieszczono tu także komentarz zeszłoroczny, do czytań Pasterki.

Do czytań Mszy o świcie

Portal Wiara.pl 104 Biblijne konteksty Boże Narodzenie III



Do czytań Mszy w nocy

Portal Wiara.pl 47 Biblijne kontekst BNn



