Radość króla

Refren: Król się weseli z Twej potęgi, Panie.

Panie, król się weseli z Twojej potęgi *

i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.

Spełniłeś pragnienie jego serca *

i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.

Pomyślne błogosławieństwo wcześniej zesłałeś na niego, *

szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.

Prosił Ciebie o życie, *

Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.

Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *

ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.

Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *

napełniłeś go radością Twojej obecności.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 13 stycznia 2018 | ks. Przemysław Szewczyk