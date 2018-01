Wołanie do Boga

Refren: Ja sam wybrałem Dawida na króla.

Mówiąc kiedyś w widzeniu *

do świętych Twoich, rzekłeś:

«Na głowę mocarza włożyłem koronę, *

wyniosłem wybrańca z ludu.

Znalazłem Dawida, mojego sługę, *

namaściłem go moim świętym olejem,

by ręka moja zawsze przy nim była *

i umacniało go moje ramię».

«On będzie wołał do Mnie: †

„Ty jesteś moim Ojcem, *

moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.

A Ja go ustanowię pierworodnym, *

najwyższym z królów ziemi».

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 16 stycznia 2018 | o. Wojciech Jędrzejewski OP