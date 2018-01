Siła i mądrość

Refren: Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Błogosławiony Pan, Opoka moja, †

On moje ręce zaprawia do walki, *

moje palce do bitwy.

On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, *

moją tarczą i schronieniem, On, który mi poddaje ludy.

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *

grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.

Ty królom dajesz zwycięstwo, *

Ty wyzwoliłeś Dawida, swego sługę.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 17 stycznia 2018 | o. Wojciech Jędrzejewski OP