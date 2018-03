Po co wspominać?

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 2 marca 2018



Refren: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Pan przywołał głód na ziemię *

i odebrał cały zapas chleba.

Wysłał przed nimi męża: *

Józefa, którego sprzedano w niewolę.

Kajdanami ścisnęli mu nogi, *

jego kark zakuto w żelazo,

aż się spełniła jego przepowiednia *

i poświadczyło ją słowo Pańskie.

Król posłał, aby go uwolnić, *

wyzwolił go władca ludów.

Ustanowił go panem nad swoim domem, *

władcą całej posiadłości swojej.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 2 marca 2018 | ks. Sławomir Sosnowski