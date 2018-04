Nasz kłopotliwy Jezus

Maskacjusz TV #Ewangelia | 2 kwietnia 2018 | (Mt 28, 8-15)



Jezus, który wciąż sprawia nam kłopoty. My - ludzie - wciąż próbujemy Go wsadzić w jakieś ramki, a On wciąż się wymyka...

