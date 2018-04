Najważniejsze zadanie Kościoła

Maskacjusz TV #Ewangelia | 16 kwietnia 2018 | (J 6, 22-29)



Niech wszystkie instytucje kościelne robią to, co mają robić, jak najlepiej. Ale nie to Kościół ma najważniejszego do dania.

Maskacjusz TV #EwangeliarzOP | 16 kwietnia 2018 | (J 6, 22-29)