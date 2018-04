Słabi i wielcy zarazem

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 5 kwietnia 2018



Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

albo: Alleluja.

O Panie, nasz Panie, *

jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi.

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *

wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie, *

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie, *

wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 5 kwietnia 2018 | ks. Przemysław Szewczyk