Zachęta do świadectwa

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 19 kwietnia 2018



Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

albo: Alleluja.

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *

i rozgłaszajcie Jego chwałę,

bo On życiem obdarzył naszą duszę *

i nie dał się potknąć naszej nodze.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †

którzy boicie się Boga, *

opowiem, co uczynił mej duszy.

Do Niego wołałem moimi ustami, *

chwaliłem Go moim językiem.

Bóg mnie wysłuchał, *

przyjął głos mojej modlitwy.

Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *

i nie oddalił ode mnie swej łaski.

