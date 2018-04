Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 26 kwietnia 2018



Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

albo: Alleluja.

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †

Twą wierność będę głosił moimi ustami *

przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: †

«Na wieki ugruntowana jest łaska», *

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

«Znalazłem Dawida, mojego sługę, *

namaściłem go moim świętym olejem,

by ręka moja zawsze przy nim była *

i umacniało go moje ramię».

«Z nim moja wierność i łaska, *

w moim imieniu jego moc wywyższona.

On będzie wołał do Mnie: †

„Ty jesteś moim Ojcem, *

moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”».

