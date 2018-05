Nieznana Ewangelia?

Maskacjusz TV #Ewangelia | 19 maja 2018 | (J 21, 20-25)



To, co mamy w Ewangeliach, wystarczy. Cały świat nie pomieściłby ksiąg, by opisać, co zrobił Jezus. Ale tu masz wszystko...

