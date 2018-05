Wolni od trwogi

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 16 maja 2018



Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.



Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.



Wysławiajcie ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.



Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,

i uwolnił od wszelkiego ucisku.



Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 16 maja 2018 | ks. Wojciech Kułak SDB