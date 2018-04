Światła wielkanocnej radości

Propozycja rozważań podczas Drogi Światła. Także do rozważania indywidualnego

Wstęp

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał – pozdrawiamy się w poranek Zmartwychwstania. Radość. I co dalej? Na pewno na tym poranku zmartwychwstania nasza radość kończyć się nie musi. W liturgii okres wielkanocnej radości trwa znacznie dłużej; aż przez siedem tygodni, by w dniu Pięćdziesiątnicy wcale się nie skończyć, ale zamienić się w radość z zesłania Ducha Świętego. Trwajmy i my w tej radości. Nie schodźmy na ziemię szarej codzienności. Niech codzienne troski nas nie przygniatają! Bo Chrystus zmartwychwstał i my wszyscy kiedyś zmartwychwstaniemy.

Pięćdziesiąt dni spotykania się zmartwychwstałym Jezusem kiedyś Jego uczniów zupełnie odmieniło. Pojęli nawet to wszystko, czego mimo trzech lat u boku Mistrza wcześniej nie rozumieli. Dajmy się i my opromienić światłem zmartwychwstania. Niech i nas przemienia. A pomocą niech będzie to nabożeństwo: Droga Światła, podczas której rozważać będziemy wydarzenia owych niesamowitych pięćdziesięciu dni po zmartwychwstaniu Jezusa.