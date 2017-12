Bóg cierpliwie czeka

Kiedy ludzie czasów Chrystusa widzieli, że na traktach prowadzących do stolicy ich królestwa trwa jakiś ruch, że prowadzone są pracę usprawniające podróż, wiedzieli, że niebawem ktoś ważny, może nawet sam władca, do nich przybędzie. My też widzimy znaki wskazujące na to, że Pan jest już blisko. To wiele zmienia, prawda? Zmienia się perspektywa spojrzenia na to, co warto, a czego nie warto.

Portal Wiara.pl 101 Biblijne konteksty II Niedziela Adwentu B