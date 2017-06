O prawie duchowym

1. Przede wszystkim wiemy, że Bóg jest początkiem, pośrednikiem i celem wszelkiego dobra. Nie można bowiem czynić dobra albo wierzyć inaczej, jak tylko w Chrystusie Jezusie i Duchu Świętym.

2. Wszelkie dobro jest darowane przez Pana. Kto w to wierzy, nie straci go. Mocna wiara to wieża warowna, a dla wierzącego Chrystus jest wszystkim.

3. Wszelkie twoje zamierzenia rozpoczynaj z Tym, który jest początkiem wszelkiego dobra, tak, by twe plany realizowały się zgodnie z wolą Boga.

5. Wzywaj Pana, aby otworzył oczy twego serca, a zobaczysz pożytek modlitwy i czytania.

10. Zawiłego problemu nie próbuj rozwiązać, z uporem sta­wiając na swoim, lecz przez to, co nakazuje prawo duchowe: cierpliwość, modlitwę i trwałą nadzieję.

11. Niewidomym, który woła: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! jest ten, co modli się w sposób cielesny i nie doszedł jeszcze do poznania duchowego. Gdy jednak ów niewidomy odzyskał wzrok i ujrzał Pana, wówczas oddał Mu cześć, wyznając, że jest On nie tylko synem Dawida, ale Synem Bożym.

23. Wówczas, kiedy pamiętasz o Bogu, powinieneś wiele się modlić, aby wtedy, gdy o Nim zapomnisz, On wciąż pamiętał o tobie.

40. U początku każdej cnoty znajduje się Bóg, jak słońce u po­czątku dnia.

41. Gdy dokonałeś cnotliwego czynu, pomyśl o Tym, który powiedział: Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

47. Każde dobro pochodzi od Boga i jest Jego zrządzeniem. Nie dociera ono jednak do ludzi, którzy są niewdzięczni, nierozumni oraz bezczynni.

69. Jeśli szukasz uzdrowienia, troszcz się o swoje sumienie i czyń to, co ci ono nakaże, a będziesz miał z tego pożytek.

73. Jeśli chcesz otrzymać od ludzi pochwałę w sposób nienaganny, najpierw musisz zgodzić się na wytykanie twoich własnych błędów.

74. Za każde upokorzenie doznane w obronie prawdy Chrystusa, otrzyma się stokrotną chwałę od ludzi.

75. Lepiej jest każde dobro czynić z myślą o dobrach przy­szłych.

76. Kiedy jeden człowiek jest dla drugiego pożyteczny w słowach lub czynach, obaj powinni rozumieć, że jest to łaska Boża. Kto tego nie rozumie, będzie opanowany przez tego, kto to rozumie.

