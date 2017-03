Pomóż chrześcijanom prześladowanym

Il Video del Papa Il Video del Papa 03-2017- Aiutare i cristiani perseguitati - Marzo 2017



"Wielu ludzi jest prześladowanych z powodu swej wiary, zmuszonych do opuszczenia swoich domów, swoich miejsc kultu, swojej ziemi, swoich uczuć!

Są prześladowani i zabijani dlatego, że są chrześcijanami, bez rozróżniania przez prześladowców wyznań, do których należą.

Stawiam wam pytanie: Ilu z was modli się za chrześcijan, którzy cierpią prześladowanie?

Zachęcam was, byście robili to ze mną, by mogli doświadczyć braterskiej pomocy wszystkich Kościołów i wspólnot przez modlitwę i pomoc materialną."

(tłum. xwl)