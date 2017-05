Najcenniejsze

Posłuchaj Ewangelii:

To, co mogę wam dać najcenniejszego, to moje słowo - mówi Jezus. Proszę, nie zniszczcie go. Zachowajcie je...

Maskacjusz TV Ewangeliarz OP - 30 maja 2017 - (J 17, 1-11a)