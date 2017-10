O najchwalebniejsza Pani! najmiłosierniejsza Matko i najświętsza Panno Marya! dziś ja z ufnością wielką do błogosławionych nóg Twoich grzesznik(ca) największy(a) upadam nabożnie, pokornie i płaczliwie prosząc, abyś do najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa poważną Twoję za mną niegodnym(ą) wniosła prośbę. Proś Go o Opiekunko moja! niech się zmiłuje nad grzeszną i strapioną duszą moją, niech spojrzy miłosiernym okiem swojem na mnie, czas już zmiłowania Jego, czas jest upamiętania mego; niech nie pamięta złości moich, których ja pełen(na) jestem, ale niech wspomni na miłosierdzie swoje wielkie, którego przez Cię żebrze o Królowo nieba i ziemi! O Matko miłosierdzia i ucieczko wszystkich grzesznych i mnie też nędznego(ną)! upadam i powtóre czołem bijąc, proszę wspomożenia Twego; jeżeli Ty wysłuchasz, wysłucha i Syn Twój najmilszy Jezus. Jeżeli odmówisz, a któż juz ubłaga Majestat Jego? Nie odrzucajże ufającego w Tobie, pociesz dzisiaj grzeszną, smutną i strapiona duszę moję, żeby przez grzechy nie umarła, ale w łasce Syna twego żyła, Ciebie jako docześnie tak i wiecznie chwaliła. O Maryo! Maryo! o święta Panno Maryo! módl się za nami grzesznemi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zachowano pisownię oryginalną.Modlitwa pochodzi z książeczki "Jezus, Marya, Józef, moi niebiescy Towarzysze w życiu i śmierci" wyd. J.Steinbrenera. Nadesłała Alicja Kolonko