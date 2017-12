Nie sinusoida, ale wstępowanie

Maskacjusz TV Psalm responsoryjny - 20 grudnia 2017



Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *

świat cały i jego mieszkańcy.

Albowiem on go na morzach osadził *

i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *

którego dusza nie lgnęła do marności.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *

i zapłatę od Boga, swego zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach - 20 grudnia 2017 - o. Wojciech Jędrzejewski OP