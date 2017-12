Prowadzić ku świętości

Wasza posługa nie ma wielkiego rozgłosu, ale naprawdę czyni cuda. Widzi ją Bóg, a to jest najważniejsze – napisał do spowiedników kard. Mauro Piacenza, stojący na czele Penitencjarii Apostolskiej. Zachęca w nim do ofiarnego wypełniania tej posługi w rozpoczętym właśnie Adwencie. Przypomina, że okres ten przygotowuje nas na ostateczne objawienie się Pana, który przyjdzie na końcu czasów w blasku prawdy, by sądzić ludzi według wiary przez miłość czynnej.

Kard. Piacenza przyznaje, że nieuchronność sądu ostatecznego jest coraz bardziej obca współczesnej kulturze, zdominowanej przez dyktaturę chwili obecnej i okazującej coraz większą wrogość wobec transcendencji. Tym ważniejsza jest w takim kontekście posługa spowiedników. Mają oni nie tylko odpuszczać grzechy, ale również wprowadzać penitentów na drogę świętości – podkreśla watykański penitencjarz.

