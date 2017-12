Smaki życia

Propozycja świątecznej lektury wydaje się być czystym szaleństwem. Nawał spotkań, zastawione stoły, festiwal telewizyjnych i nie tylko propozycji. Lektura natomiast wymaga ciszy, skupienia, odrobiny samotności, tego specyficznego, służącego refleksji klimatu. Ktoś złośliwie wskaże inny czas na zadumę. Gdzieś w okolicy początku listopada…

Jednak przy tej świątecznej, może nawet przedświątecznej lekturze, będę się upierał, upatrując dla niej przynajmniej dwie racje. Pierwszą jest pytanie o to, co nadaje smak życiu. Tu, w klimacie przedświątecznych kulinarnych przygotowań, mocno trzeba się pilnować, by nie ulec pokusie wychwalania wszystkiego, co sprawia przyjemność naszym podniebieniom. Barszczyki, kaczki w jabłkach, sałatki i wszelkiej innej maści specjały mogą smak życia uzupełnić, niekiedy zatruć, nigdy zaś o smaku życia decydować nie będą. Trzeba odnaleźć inny, Boski smak, pozwalający żyć, nie tylko wegetować z pełnym brzuchem. Więc te smaki wiary, nadziei i miłości, o których w książce dowiadujemy się z arcyciekawych rozmów, pomogą odkryć to, dzięki czemu nie tylko da się żyć. Także da się żyć z sensem.

Myślę też o wydanym przez Wydawnictwo W drodze zbiorze wywiadów przez pryzmat naszej wiarowej, przedświątecznej propozycji. Zmień styl – apelowaliśmy w drugim tygodniu Adwentu, mając na myśli rodzinne rozmowy, zażarte dyskusje, czy wpisy w portalach społecznościowych. Gdzieś tego nowego stylu musimy się nauczyć. Potrzebujemy mistrzów. I oto dostajemy do rąk zbiór wywiadów, będących lekcją kulturalnej rozmowy, gdzie najważniejszą osobą nie jest zadająca pytania. Możemy je w pewnym sensie nazwać klasyką gatunku. Przeprowadzający wywiady wiedzą, że ich rozmówcy mają coś ciekawego do powiedzenia. Wiedzą też jak to coś od nich wyciągnąć. Wreszcie potrafią słuchać nie przerywając.

Zachęcić do lektury unikając nazwisk i cytatów… Bynajmniej nie z obawy przed odstraszeniem potencjalnego czytelnika. Inny argument zadecydował: coraz mniej chętnych do sięgania po książkę streszczoną. Ale na koniec jeden wyjątek z myślą o naszych rozmowach przy świątecznym stole. Rozmowach, dla których okazją są przecież narodziny Zbawiciela. Szymon Hołownia pyta: „Dlaczego jestem poprawnym katolikiem, ale oczy mi się nie świecą, gdy opowiadam o Jezusie?” To jest kolejny powód, by sięgnąć po „Smaki życia”. Byśmy przestali skakać sobie do oczu a zaczęli oczami świecić.

Dla stałych czytelników W drodze książka nie jest nowością. Opublikowane w niej wywiady zamieszczane były w przeszłości na łamach miesięcznika. Jednak zebranie ich w jednej książce ma swoje auty. Przecież zawsze można wrócić bez konieczności szukania w archiwalnych numerach.

_________________________________

Rozmowy W drodze. Smaki życia

Katarzyna Kolska, Roman Bielecki OP