Podtrzymujące ramię Boga

Refren: Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida.

Mówiąc kiedyś w widzeniu *

do świętych Twoich, rzekłeś:

«Na głowę mocarza włożyłem koronę, *

wyniosłem wybrańca z ludu.

Znalazłem Dawida, mojego sługę, *

namaściłem go moim świętym olejem,

by ręka moja zawsze przy nim była *

i umacniało go moje ramię».

«Z nim moja wierność i łaska, *

w moim imieniu jego moc wywyższona.

Jego władzę rozciągnę nad morzem, *

a jego panowanie nad rzekami».

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 22 stycznia 2018 | o. Wojciech Jędrzejewski OP