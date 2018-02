Maskacjusz TV #Ewangelia | 15 lutego 2018 | (Łk 9, 22-25)



To jest jeden z największych lęków. Lęków, które zatrzymują nas w rozwoju. Co to za lęk?

Maskacjusz TV #EwangeliarzOP | 15 lutego 2018 | (Łk 9, 22-25)