Światowe Spotkanie Rodzin 2018

Zastanawiając się, co mogłoby znaleźć się na ikonie pasującej do Światowego Spotkania Rodzin, nasze myśli natychmiast skoncentrowały się na Świętej Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa, a także na fragmentach Ewangelii, w których widzimy głębokie współczucie Jezusa i troskę o małżeństwo oraz dla utrudzonych życiem rodzinnym. Zostaliśmy przyciągnięci do obrazu Świętej Rodziny przy stole, dzielącej się posiłkiem i dzielącej się swoją wiarą, jak ukazuje to Ewangelia św. Łukasza w rozdziale drugim. Jasnym tekstem ewangelicznym odzwierciedlającym Bożą troskę o małżeństwo jest również fragment o Weselu w Kanie Galilejskiej w drugim rozdziale Ewangelii św. Jana. I w końcu, innym fragmentem Ewangelii przychodzącym na myśl było wskrzeszenie córki Jaira w rozdziale piątym Ewangelii św. Marka. Oto odpowiedź Jezusa dla rodziny z chorym dzieckiem oraz obraz szacunku dla prywatności rodziny wśród emocjonalnego zamętu związanego z momentem uleczenia.

