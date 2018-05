Kto ma chwalić Pana?

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 9 maja 2018



Refren: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.

albo: Alleluja.

Chwalcie Pana z niebios, *

chwalcie Go na wysokościach.

Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *

chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *

władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,

młodzieńcy i dziewczęta, *

starcy i dzieci.

Niech imię Pana wychwalają, †

bo tylko Jego imię jest wzniosłe. *

Majestat Jego ponad ziemią i niebem.

On pomnaża potęgę swego ludu. †

Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *

synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 9 maja 2018 | ks. Ireneusz Węgrzyn