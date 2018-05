Zaproszenie dla Boga

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 14 maja 2018



Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.



Chwalcie, słudzy Pańscy,

chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione

teraz i na wieki.



Od wschodu aż do zachodu słońca

niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,

ponad niebiosa sięga Jego chwała.



Kto jest jak nasz Pan Bóg,

co ma siedzibę w górze,

co w dół spogląda

na niebo i na ziemię?



Podnosi z prochu nędzarza

i dźwiga z gnoju ubogiego,

by go posadzić wśród książąt,

wśród książąt swojego ludu.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 14 maja 2018 | ks. Wojciech Kułak SDB