Razem: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie

Komitet organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie zaprasza do stworzenia drugiego już łańcucha adoracji Najświętszego Sakramentu. W 2020 lokalizacjach razem z Panem.

Jezus ustanawiając Eucharystię podnosi chleb mówiąc: BIERZCIE, TO JEST CIAŁO MOJE. Zaprasza nas, aby z Nim i przez Niego być razem we wspólnocie.

Serdecznie zapraszam Was w pierwszą sobotę po święcie Bożego Ciała, drugiego czerwca o godzinie 17 na wspólne uwielbianie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

W minionym roku w święto Chrystusa Króla 30 tysięcy wiernych modliło się razem w 18 krajach i 840 miejscach na świecie.

Teraz przygotowując się do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie w 2020 roku chcielibyśmy uwielbiać Chrystusa w 2020 miejscach na świecie. Ale do tego potrzeba abyście i Wy dołączyli do nas w Waszych parafiach i wspólnotach parafialnych. Zgłaszajcie się na stronie corpusdomini.iec2020.hu i bądźcie częścią największej jak dotąd adoracji Najświętszego Sakramentu.

52nd International Eucharistic Congress Corpus Domini - 2018.06.02. (Pl)



Chcesz dołączyć? Poniżej podajemy, jak to uczynić.