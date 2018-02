„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – usłyszmy u progu Wielkiego Postu. Niby wszystko jasne. Odwrócić się od grzechu, przyjąć Dobrą Nowinę. Coś jeszcze?

To wszystko przez to, że słowa powszednieją. Najważniejsze stają się banałem, najostrzejsze ledwo ostrzem taniego scyzoryka. Stąd czasem poszukiwania nowości, świeżości, nawet jeśli miałyby dotyczyć nie fundamentów, a sztukaterii w korytarzu na piątym piętrze ośmiopiętrowego gmachu. A może trzeba zwyczajnie się zatrzymać, siąść, zdmuchnąć ze szkatuły ze skarbami pokrywający ją kurz. I zachwycić się nimi na nowo. Wszak to, co ważne, cenne, piękne tak naprawdę nigdy nie traci blasku....

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Co znaczy nawrócić się? Skąd nawrócić? Dokąd się skierować? Na ile za ten proces odpowiadają kończyny, a na ile rozum i serce? No i co to jest ta Ewangelia? Tak, niby wszystko od dawna wiadomo, ale czy to, co jest w nas, co przeszło przez różne filtry i nie zawsze ogarniające pełny jej zakres wzmacniacze jest faktycznie Ewangelią?

Jak co roku proponujemy naszym Czytelnikom garść wielkopostnych zamyśleń. W tym roku postanowiliśmy jednak zrobić to nieco inaczej. Nie tak intensywnie jak dawniej. Od Środy Popielcowej w kolejne niedziele Wielkiego Postu publikować będziemy refleksje czerpiące inspirację z przesłania Ewangelii Marka. Pod wspólnym hasłem „Nawracajcie się!”. Bezpośrednio przed Wielkim Tygodniem, w V tygodniu Wielkiego Postu, zaproponujemy bardziej intensywne, internetowe rekolekcje.

No to zapraszamy. Pierwszy odcinek – w środę.