Szczerze mówiąc, tego komentatora Wojciech Jędrzejewski OP nie lubi.

U ojca Wojtka ten komentator – pochlebca – pojawia się wtedy, gdy próbuje przerzucić jakąś winę na innych, usprawiedliwić swoje niezbyt chlubne działanie. Nie jest to komentator, który mądrze mobilizuje i wskazuje obszar odpowiedzialności, gdy coś pójdzie nie tak.

Czy masz kogoś takiego w sobie? Jak się z nim obchodzisz? Kiedy dopuszczasz go do głosu? Zapraszamy na chwilę refleksji i do obejrzenia kolejnego odcinka serii „Wewnętrzny komentator”.

Dominikanie.pl Wewnętrzny komentator [13] Pochlebca



