Z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych powstała aplikacja „Żywy Różaniec”, która jest pomocnym narzędziem dla wszystkich modlących się na różańcu, a zwłaszcza dla róż różańcowych. Została stworzona we współpracy ze Stacją7.

Paulina Jaricot tworzyła Żywy Różaniec z myślą o wiecznie zabieganych i zapracowanych. Dla wielu odmówienie całego różańca w ciągu dnia to niezły wyczyn. Ale jedna „dziesiątka” to chwila, którą można rozpocząć lub zakończyć dzień, dobrze wykorzystany czas jazdy samochodem, oczekiwania na autobus czy na wizytę u lekarza. Życie składa się z krótkich chwil, które warto wypełnić rozmową z Bogiem.

Do aplikacji przekierowują link oraz kod QR.

https://missio.org.pl/zywy-rozaniec/

W aplikacji „Żywy Różaniec” m.in.:

Informacje do uzupełnienia o róży różańcowej (zelator, skład)

– Możliwość wpisania swojej intencji i tajemnicy na dany miesiąc

– Myśli o różańcu na każdy dzień

– Rozważania różańcowe

– Audio z dziesiątką różańca

– Możliwość zamówienia mszy św.

– Możliwość ustawienia przypomnień o modlitwie

– Pytania i odpowiedzi dotyczące Żywego Różańca

– Papieska intencja modlitewna na dany miesiąc

Jest to aplikacja przeglądarkowa i aby ją zainstalować, należy dodać ją do ekranu głównego, klikając na trzy kropki u góry ekranu, a później „Dodaj do ekranu głównego”. Warto też wyłączyć tłumaczenie, jeśli pojawi się taki komunikat, aby Google nie tłumaczył automatycznie słów.

Aplikacja jest przystosowana do systemu Android – na iOS również działa, ale nie ma w tym systemie możliwości ustawienia przypomnień.