Mamy przyjaciela w niebie. I to nie byle jakiego: takiego, któremu Ojciec wszystko poddał; Pana wszechrzeczy. Rządzi Światem ten, który doświadczył, co znaczy być człowiekiem... To wszystko z miłości do nas, ludzi. Bogu na nas zależy. Jeśli nam będzie zależało - nasza ziemska przygoda musi się dobrze skończyć.

Od słowa do Słowa Wniebowstąpienie A